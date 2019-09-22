Haberler » Spor » Haber

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor.

22.09.2019 15:06Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Güray'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais'in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Papy Djilobodji'nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2

29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar'ın ortasına Mohamed Abarhoun'un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi'nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat xxx, Candaş Elbil xxx, Bilal Gölen xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abarhoun xxx, Morozyuk xxx, Melnjak xxx, Chatziisaias xxx, Boldrin xxx, Vetrih xxx, Attamah xxx, Umar xxx, Nil de Pauw xxx, Scepovic xxx

Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Sasse, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan, Oğulcan, Samudio

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gazişehir Gaziantep FK: Günay xxx, Armel Kana xxx, Papy xxx, Oğuz xxx, Morais xxx, Diarra xxx, Tetteh xxx, Tosca xxx, Twumasi xxx, Güray xxx, Muhammet xxx

Yedekler: Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş, Pawlowski, Raman Chibsah, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira, Kenan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Muhammet Demir (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK) - RİZE

Çaykur Rizespor, Gaziantep, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:58 Mardin'de vatandaşlar sağlık için yürüdü
15:57 "Beraber Yürüyelim" etkinliği
15:52 'Beraber yürüyelim' etkinliği ankara'da düzenlendi
15:51 Gazişehir gaziantep (fotoğraflar)
15:51 Hakkari'de "Uluslar arası Dağ Bisikleti Yarışması" düzenlendi
15:48 Aragon'da kazanan Marquez
15:46 Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdü