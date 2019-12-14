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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

14.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:17Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Rizespor evinde 'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

17. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Haris Hajradinovic'in ceza sahası içine gönderdiği ara pasına hareketlenen Koita, kalecinin yanından düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

26. dakikada sağ kanattan Diomande'nin ortasında Vetrih'in kafa vuruşu kaleci Fatih'te kaldı.

29. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe atışında oluşan karambolde topu önünde bulan Koita, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2

40. dakikada sol kanattan Aminu Umar'ın gönderdiği pasa hareketlenen Braian Samudio, altı pas önünden kaleye şutunu gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Ümit Öztürk golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun x, Talbi x, Abdullah x, Boldrin x, Samudio xx, Umar x,

Vetrih x, Melnjak x, Diomande x, Oğulcan x

Yedekler: Zafer, Attamah, Atakan, Scepovic, Yusuf, Barış, Chatzisaias, Burak, Oğuz Kaan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xxx, Fernandes xxx, Ben Youssef xx, Sadiku xx, Hajradinovic xx, Quaresma xx, Aytaç xx, Özgür xxx, Mustafa xx, Koita xxx

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Mame Baba, Heintz, Abdulrahman, İlhan, Çağtay, Furkan, Toptik

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Koita (dk. 17 ve 27) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Quaresma, Aytaç, Ben Youssef (Kasımpaşa) - RİZE

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

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