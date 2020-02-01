Haberler » Spor » Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) - Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

1 üstünlüğü ile tamamlandı.

01.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:11Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Boldrin kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçti. Fernando Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.

60. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Aminu Umar'ın, Loris Karius'un üzerinden aşırttığı top direkten döndü.

70. dakikada Rizespor'da Aminu Umar, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

79. dakikada Burak Yılmaz ile verkaça giren Adem Ljajic pasını Gökhan Gönül'e çıkardı. Gökhan Gönül, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Ivanildo xx, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx (Andriy Boryachuk dk. 83 ?), Abdullah xx, Oğulcan xx (Denis Garmash dk. 58 xx), Boldrin xx, Umar Aminu xx, Skoda xxx

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

: Karius x, Gökhan xx, Vida xx, Ruiz x, Caner xxx, Elneny xx, Atiba xx, Diaby xx (Boyd dk. 74 xx), Ljajiç xx (Kartal dk. 83 ?), N'Koudou xx (Güven dk. 89 ?), Burak xxx

Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Rebocho, Mertcan, Kaan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29), Gökhan Gönül (dk. 79) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Diomande, Ivanildo (Çaykur Rizespor) - RİZE

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:31:00