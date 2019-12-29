Haberler » Spor » Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

29.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:04 Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor, 'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

6. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

14. dakikada ceza yayının hemen içerisinden Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1

18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Boldrin'in ortasında arka direkte Melnjak'ın indirdiği topa Mohamed Abarhoun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Orhan xx, Melnjak xxx, Diomande xx, Abdullah xx, Umar xx, Vetrih xx, Boldrin xx, Oğulcan x

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan, Attamah, Scepovic, Samudio

Fenerbahçe: Altay xx, Jailson xx, Zanka xx, Dirar xx, İsla xx, Ozan xx, Luiz x, Deniz xxx, Kruse xx, Tolga xx,

Vedat xx

Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Tolgay, Alper, Emre, Rodrigues, Mevlüt

Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Luiz (Fenerbahçe) - RİZE

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:00   Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Spor
20:59   Fenerbahçe: 1-2 - Spor
20:55   Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor iddiası! - Spor
20:48   Maçın ardından - Spor
20:46   Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e "geçmiş olsun" telefonu - Spor
20:29   Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı - Spor
20:14   Eski hakem Abdullah Yılmaz: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli - Spor
19:41   Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı - Spor
19:23   Konyaspor, Wilfried Bony'yi transfer ediyor - Spor
19:04   Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı - Spor
29.12.2019 21:15:12