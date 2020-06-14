Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Galatasaray: 0 (İlk yarı)
14.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:33
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Milan Skoda'nın ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği aşırtma şutta Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

14. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Muslera kaval kemiğinde oluşan kırık sebebiyle oyundan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

42. dakikada Saracchi'nin Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çeldi. Ardından dönen topu takip eden Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+14. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun şutu auta gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ivanildo Fernandes xx, Morozyuk xx, Melnjak xxx, Tunay xxx, Garmash xxx, Vetrih xxx, Samudio xxx, Skoda xxx

Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Abdullah, Oğulcan, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xxx (Okan dk. 23 xx), Saracchi xx, Mariano xx, Ahmet xxx, Ryan Donk xxx, Seri xx, Lemina xx, Ömer xx, Onyekuru x, Feghouli xx, Falcao xx

Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Belhanda, Emre, Andone, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Melnjak (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çaykur, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera’nın ayağında iki kırık tespit edildi Spor
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Muslera’nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir’in Süper Lig’de şampiyon olmasını istiyor Spor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
G.Saray golü kalesinde gördü! Penaltı kaçtı, dönen top ağlarla buluştu Spor
G.Saray golü kalesinde gördü! Penaltı kaçtı, dönen top ağlarla buluştu
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı’nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Spor
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Beşiktaş’ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens’e gelen teklifler değerlendirilecek Spor
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Annie Kilner, Kyle Walker’ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Spor
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Spor
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Haberler››Spor››Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:29: Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı - Spor 22:29: Beşiktaş'tan Bingöl'de meydana gelen deprem için "geçmiş olsun" mesajı - Spor 22:25: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından kareler -1- - Spor 22:23: Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı! - Spor 22:23: Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı - Spor 22:00: Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti - Spor 21:27: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi - Spor 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler