Haberler » Spor » Haber

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gazişehir Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

22.09.2019 16:09Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gazişehir Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada davunma arkasına havadan gönderilen topa hareketlenen Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

66. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando Boldrin'in penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Marko Scepovic, topu kafa ile takım arkadaşı Aminu Umar'a gönderdi. Aminu penaltı noktası üzerinde dönerek vuruşunu yapmak isterken meşin yuvarlak savunmanın araya girmesi ile Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2

76. dakikada kullanılan serbest vuruşta Mykola Morozyuk ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Braian Samudio kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Ancak hakem Serkan Tokat, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat xxx, Candaş Elbil xxx, Bilal Gölen xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun xx, Morozyuk xx, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Boldrin xxx, Vetrih x (Samudio dk. 62 xx), Attamah xx, Umar xx, Nil de Pauw x (Sasse dk. 45 x), Scepovic x (Oğulcan dk. 82 ?)

Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gazişehir Gaziantep FK: Günay xxx, Armel Kana xx, Papy xxx, Oğuz xxx, Morais xx, Diarra xx (Raman dk. 68 x), Tetteh xxx, Tosca xxx, Twumasi xxx, Güray x (Kenan dk. 84 ?), Muhammet xx (Pawel Olkowski dk. 79 x)

Yedekler: Lodygin, Ulaş, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Muhammet (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK), Samudio (dk. 66) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Sasse, Attamah (Çaykur Rizespor), Diarra, Oğuz (Gazişehir Gaziantep FK) - RİZE

Çaykur Rizespor, Gaziantep, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:39 Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
17:39 Balıkesirspor, Ulusal Kulüp Lisansı'nı aldı
17:37 BAL Ligi: Bayburt Belediyespor - Erzincan Ulalarspor: 1-1
17:36 Ekol göz menemenspor (fotoğraflar)
17:35 "Beraber Yürüyelim" etkinliği
17:34 Vali forma alıp, kulübe destek oldu
17:33 Gazişehir gaziantep maçının ardından