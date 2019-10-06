Haberler » Spor » Haber

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

06.10.2019 20:01Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Trabzonspor'da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı. Nwakaeme'nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası dışında Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakem: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Attamah xx, Talbi, Melnjak xxx, Chatziisaias xxx, Morozyuk xx, Boldrin xx, Abdullah xxx, Oğulcan xx, Diomande xx, Samudio xx

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Yan Sasse, Atakan, Barış Alıcı, Vetrih, Oğuz Kağan, Scepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan x, Pereira x, Hosseini x, Hüseyin x, Novak x (Doğan dk. 31 ?), Sosa xx, Obi Mikel x, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Sturridge, Fıratcan, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Chatziisaias, Diomande (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) - RİZE

Çaykur Rizespor, Abdullah Durak, Trabzonspor, Çaykur, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:41 İsmail Kartal: VAR'a neden gidilmedi?
23:32 Genç güreşçilerden 54 madalya
23:30 Havalı Silahlar Federasyon Kupası
23:28 Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu
23:28 THY Dostluk Turnuvası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı
23:26 Açık Eskrim Turnuvası sona erdi
23:26 Fikret Orman: Devreyi kapattı gibi gözüküyor