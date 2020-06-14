Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
14.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:11
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza alanında topla buluşan Melnjak'ın sol kanattan içeri gönderdiği pasta Lemina'dan seken topa Tunay Torun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

55. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Onyekuru'nun, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta Tarık Çetin son anda topu çeldi.

90+3. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Seri'nin ceza sahasına ortasında Lemina'nın kafa vuruşunda Tarık Çetin iki hamlede topa hakim oldu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ivanildo Fernandes xx, Morozyuk xx, Melnjak xxx, Tunay xxx (Oğulcan dk. 67 xxx), Garmash xx (Abdullah dk. 67 xx), Vetrih xxx, Samudio xxx, Skoda xxx

Yedekler: Boğaçhan, Gökhan, Burak, Alberk, Oğuz Kağan, Sasse, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xxx (Okan dk. 23 xxx), Saracchi xx, Mariano xx, Ahmet xx (Andone (dk. 46 x, Belhanda dk. 71 x), Ryan Donk xxx, Seri xx, Lemina xx, Ömer xx (Emre dk. 46 xx), Onyekuru x (Adem dk. 76 ?), Feghouli xx, Falcao x

Yedekler: Linnes, Emin, Şener, Selçuk, Taylan, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Skoda (dk. 42), Tunay (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Melnjak, Samudio, Burak (Çaykur Rizespor), Donk (Galatasaray) - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çaykur, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu Spor
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun Spor
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Beşiktaş ve G.Saray’da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Spor
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Annie Kilner, Kyle Walker’ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Spor
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir’in Süper Lig’de şampiyon olmasını istiyor Spor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Spor
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera’nın ayağında iki kırık tespit edildi Spor
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Muslera’nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Haberler››Spor››Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

23:50: Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? - Spor 23:49: Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun - Spor 23:47: Marius Sumudica: "Bugün bir puan kazandık, iki, üç puan daha alırsak ligde kalırız" - Spor 23:46: Mustafa Reşit Akçay: "İyi bir takıma karşı alınan bir puan bizim için çok önemli" - Spor 23:37: TFF, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı - Spor 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 12:54: Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları - Ekonomi