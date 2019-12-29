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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonu)

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, D.G. Sivasspor, Göztepe'yi evinde konuk etti.

29.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:17 Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonu)
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, D.G. , Göztepe'yi evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Sivasspor ilk yarıyı lider olarak kapattı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Fatih'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta topu kontrol etmeyi başardı.

48. dakikada Berkan'ın, sol kanattan kaleye gönderdiği uzun şutta top direkten döndü.

57. dakikada Emre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Mert Hakan kafayı vurdu. Beto tehlikeli pozisyonda topu çıkarmayı başardı ve gole izin vermedi.

66. dakikada Fatih, rakibi Andre Castro'dan çalığı topu Kone ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Kone, pasını uzak direkteki Yatabare'ye aktardı. Yatabare ise bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

82. dakikada Emre sol kanattan ceza sahası içeresine sokularak kaleyi hedef aldı. Beto bu sert şutu son anda kurtarmayı başardı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satmaz xx, Mustafa Sönmez xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Marcelo xxx, Fatih xx, Mert Hakan xxx (Ziya dk. 90 ?), Hakan xx, Fernando xxx (Kone dk. 64 xx), Emre xx (Erdoğan dk. 90 ?), Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Traore, Armin, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: Beto xx, Murat xx, Leo xx, Reis xx, Berkan xx, Castro xx, Soner xx (Yasin dk. 75 x), Napoleoni xx, Halil, Mossoro xx (Yalçın dk. 66 x), Deniz xx

Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Batuhan, Hakan

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Sarı Kartlar: Mert Hakan, Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (D.G. Sivasspor), Deniz (Göztepe)

Goller: Yatabare (dk. 66) (D.G. Sivasspor) - SİVAS

Sivasspor, Beto, Spor

Kaynak: İHA

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