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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

15.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:50Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 15. haftasında , sahasında ile karşılaştı. Maç Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.
32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.
59. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.
85. dakikada Ozan'ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 2-1
90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan'da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.
90+7. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: 4 Eyül
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xxx (Cofie dk. 90 ?), Ziya xxx, Fernando xx (Erdoğan dk. 74 xx), Emre xx (Kone dk. 90 ?), Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Sadık xx (Zanka dk. 23 xx), Serdar xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Emre xx (Ferdi dk. 63 xx), Ozan x, Rodrigues xx, Kruse xx (Deniz dk. 71 xx), Muriqi xx
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Jailson, Murat, Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Fernando (dk. 32), Emre (dk. 59), Ziya (90+7) (Sivasspor), Deniz (dk. 83) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kartlar: Rodrigues (dk. 90+5), Ozan (dk. 90+5) (Fenerbançe)
Sarı kartlar: Fatih, Emre, Uğur, Mert (D.G. Sivasspor), İsla (Fenerbahçe)
(İHA)

Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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