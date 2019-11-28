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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

28.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:20Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasındaki mücadeleyle başlayacak.
Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

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