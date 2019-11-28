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Süper Lig'de 13. hafta programı

Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.

28.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:00Süper Lig'de 13. hafta programı
Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Pazar ve 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor ile Galatasaray Trabzon'da oynayacak. Fenerbahçe de İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını ile tamamlanacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi

15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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