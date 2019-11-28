Haberler » Güncel » Süper Lig'de 13. hafta programı - Haber

Süper Lig'de 13. hafta programı

Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.

28.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:05Süper Lig'de 13. hafta programı
Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak - Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Pazar ve 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor ile Galatasaray Trabzon'da oynayacak. Fenerbahçe de İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını ile tamamlanacak.
Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi
15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:18 Kendisini sosyal hizmet görevlisi diye tanıtarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
11:17 Yerli meyve ve sebze kurutma makinesi yaptılar
11:17 Özge Özpirinçci'nin yeğenine kötü muamelede bulunan bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis
11:16 Avrupa'da, yılın en iyi genç oyuncusu Joao Felix seçildi
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde bin 200 artış var
11:13 'Köyde Survivor' yarışması
11:12 VASKİ'den işletmelere sıkı denetim
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
10:22 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
28.11.2019 11:19:29