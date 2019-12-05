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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabakası ile başlayacak.

05.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56Süper Lig'de 14. hafta heyecanı
Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe- müsabakası ile başlayacak.

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacakken, lider Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir Denizlispor ile, Beşiktaş da Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Kayserispor - Çaykur Rizespor müsabakası ile sona erecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi

15.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar

14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi

20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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