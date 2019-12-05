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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe - Gençlerbirliği müsabakası ile başlayacak.

05.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:00Süper Lig'de 14. hafta heyecanı
Süper Lig'in 14. haftası - müsabakası ile başlayacak.
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacakken, lider Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir Denizlispor ile, Beşiktaş da Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Kayserispor - Çaykur Rizespor müsabakası ile sona erecek.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:
Yarın
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi
15.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar
14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi
20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
(İHA)

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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