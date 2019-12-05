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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak.

05.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:56Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın ile arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

7 Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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