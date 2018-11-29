Süper Lig'de 14. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 1 Aralık
Cumartesi, 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık
Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü
'nü ağırlarken, A. Konyaspor
ise A. Alanyaspor
'u konuk edecek. Bu hafta ayrıca Beşiktaş- Galatasaray
derbisi heyecanı da olacak. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
YARIN 20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü 20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
.
1 ARALIK CUMARTESİ 16.00 Medipol Başakşehir
- Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor
- Göztepe 19.00 Kayserispor
- Trabzonspor
…
2 ARALIK PAZAR 16.00 Bursaspor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Beşiktaş - Galatasaray
…
3 ARALIK PAZARTESİ 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor
- Akhisarspor 20.00 Fenerbahçe
- Kasımpaşa
(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 10:56