29 Kasım 2018, 10:56
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Süper Lig'de 14. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 1 Aralık Cumartesi, 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü'nü ağırlarken, A. Konyaspor ise A. Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta ayrıca Beşiktaş- Galatasaray derbisi heyecanı da olacak. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN 20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü 20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

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1 ARALIK CUMARTESİ 16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor 16.00 Antalyaspor - Göztepe 19.00 Kayserispor - Trabzonspor



2 ARALIK PAZAR 16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 20.00 Beşiktaş - Galatasaray



3 ARALIK PAZARTESİ 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor 20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 10:56



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