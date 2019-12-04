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Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

04.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:12Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:

6 Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus



Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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