06 Aralık 2018, 12:57
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Süper Lig'de 15. Hafta Başlıyor!

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın  yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açılacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de  başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15.  hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
9 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Kazım  Karabekir)
16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)
10 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)
20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Beşiktaş,Aytemiz Alanyaspor