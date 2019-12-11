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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

11.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:
13 Aralık Cuma
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi
15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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