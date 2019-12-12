Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor
arasında oynanacak maç ile başlayacak.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık
tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi
15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL