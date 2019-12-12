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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

12.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:00Süper Lig'de 15. hafta heyecanı
Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile arasında oynanacak maç ile başlayacak.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 ARALIK CUMARTESİ
15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 ARALIK PAZAR
14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek
(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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