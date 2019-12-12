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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

12.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:42Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
14 Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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