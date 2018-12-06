06 Aralık 2018, 12:06
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligde 15. Haftanın Hakemlerini Açıkladı

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

CUMA

20.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

CUMARTESİ

13.30 Sivasspor - Göztepe: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

PAZAR

13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Bursaspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

PAZARTESİ

20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Serkan Çınar

9 Aralık,Aralık
06 Aralık 2018 Perşembe 12:06



YORUMLAR (2)
BEŞİKTAŞ 1903: alper ulusoy mu? geçen yıl konya maçında talisca gole giderken rakibin son adamı taliscayı düşürmüş ve çok komik bir şekilde taliscaya sarı kart göstermişti. (konyalıya kırmızı kart çıkması gerekirken) taliscada ertesi hafta derbide oynamamıştı böyle enterasan bir hakem böyle kişilere hakem diye hala maç veriyorlar ya pes diyorum
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SEYYAH: Yine Ali Palabıyık. Tanımadığımız yeni hakemler yetiştirin. Tanıdıklarımız çöp.
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