Süper Lig'de 15. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen haftanın hakemleri şöyle:
Yarın
20.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
8 Aralık Cumartesi
13.30 Sivasspor - Göztepe: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
9 Aralık Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Bursaspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
10 Aralık Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Serkan Çınar - İSTANBUL
9 Aralık,Aralık
06 Aralık 2018 Perşembe 12:10