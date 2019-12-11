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Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

11.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:08Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından lider Demir Grup Sivasspor'un 'yi konuk edeceği müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Cuma

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Zorbay Küçük)

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

17.30 Gençlerbirliği – Göztepe (Cüneyt Çakır)

20.00 Galatasaray – MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü – İstikbal Mobilya Kayserispor (Özgür Yankaya)

16.30 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

19.00 Beşiktaş – BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor – Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

20.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)



Ali Palabıyık, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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