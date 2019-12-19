Haberler » Güncel » Süper Lig'de 16. hafta heyecanı - Haber

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
Süper Lig'de 16. hafta ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak.
Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 Aralık Cumartesi
15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat
22 Aralık Pazar
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazartesi
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek
(İHA)

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20 Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı - Haber
13:20 Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı - Haber
13:18 Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Haber
13:15 Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır - Haber
13:14 OSB MYO yeni binasında eğitimde - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:28:11