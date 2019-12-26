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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Süper Lig'in 17. haftası yarın Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

26.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:44 Süper Lig'de 17. hafta heyecanı
Süper Lig'in 17. haftası yarın ile arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 17. heyecanı yarın, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Lider DG Sivasspor ise Göztepe'yi konuk edecek. Trabzonspor sahasında Kayserispor ile, Galatasaray da evinde Antalyaspor ile mücadele edecek. İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Haftanın ve ilk yarının son maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi

15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar

14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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