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Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20'nci haftada oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

03.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:54 Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20'nci haftada oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Buna göre Süper Lig'de 2'nci yarı 17 Ocak Cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor mücadelesi ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2'nci yarının ilk üç haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. 20'nci haftadaki derbi mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'de 18, 19 ve 20'inci haftanın programı şu şekilde;

18. HAFTA

17 Ocak Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor

18 Ocak Cumartesi

14.00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

17.00 Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19 Ocak Pazar

13.30 Antalyaspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

20 Ocak Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

19.HAFTA

24 Ocak Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

26 Ocak Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Beşiktaş

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

20.HAFTA

31 Ocak Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi

14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor

3 Şubat Pazartesi

20.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe



MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: DHA

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