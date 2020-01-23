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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Süper Lig'in 19. haftası Gençlerbirliği ile Gaziantep FK'nın yarın Ankara'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

23.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:05Süper Lig'de 19. hafta heyecanı
Süper Lig'in 19. haftası ile FK'nın yarın Ankara'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Konyaspor ile, Trabzonspor da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe de yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi

14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar

13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi

20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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