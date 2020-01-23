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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Süper Lig'in 19. haftası Gençlerbirliği ile Gaziantep FK'nın yarın Ankara'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

23.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:05Süper Lig'de 19. hafta heyecanı
Süper Lig'in 19. haftası ile FK'nın yarın Ankara'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Konyaspor ile, Trabzonspor da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe de yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
SÜPER LİG'İN 19. HAFTASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
25 OCAK CUMARTESİ
14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
26 OCAK PAZAR
13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler
27 OCAK PAZARTESİ
20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
(Oğuzhan Ort/İHA)

Gençlerbirliği, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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