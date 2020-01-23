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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

23.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:18Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında , FK'yi konuk edecek. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

Gençlerbirliği, Gaziantep, Eryaman, Spor

Kaynak: AA

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