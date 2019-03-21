Süper Lig'de 2019'un Kaleci Karnesi

2019 yılında Spor Toto Süper Lig'e damga vuran kaleciler belli oldu. Çaykur
Rizesporlu Gökhan Akkan en az gol yiyen kaleci oldu. Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren 18 takımın bünyesinde bulunan kaleciler arasında en başarılı performansı sergileyen isim Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu. Bu sezon kalesinde sadece 13 gol gören Medipol Başakşehir
'in file bekçisi Mert Günok
, 2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta 'en az gol yiyen kaleci' unvanını kaptırdı. 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne Süper Lig'de geride kalan 9 haftaya göre, en az gol yiyen kaleci Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan oldu. Gökhan Akkan ve Mert Günok 9 maçta sadece 5 kez kalesinde gol gördü. Ancak Gökhan 6 maçta kalesini gole kapatırken Mert ise 5 maçta gol yemedi. En az gol yiyen kaleciler arasında 3. sırada ise 6 golle Fernando Muslera
yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor
'un Rumen file bekçisi Lung 9 maçta 9 gol yerken Beşiktaş
'ın Alman kalecisi Karius 9 maçta 11 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'de bulunan 18 takımın kalesini koruyan kaleciler ve 2019 yılında yediği gol sayısı şöyle:
Gökhan Akkan (Ç.Rizespor) : 9 maç 5 gol Mert Günok (M.Başakşehir) : 9 maç 5 gol Fernando Muslera (Galatasaray
) : 9 maç 6 gol Silviu Lung (İ.M.Kayserispor) : 9 maç 9 gol Serkan Kırıntılı
(Konyaspor
) : 9 maç 10 gol Haydar Yılmaz
(Alanyaspor
) : 9 maç 11 gol Loris Karius
(Beşiktaş) : 9 maç 11 gol Ibrahim Sehic (B.B.Erzurum) : 9 maç 13 gol Altay Bayındır
(Ankaragücü
) : 9 maç 15 gol Antonio Beto
(Göztepe) : 9 maç 15 gol Tolgahan Acar
(Sivasspor
) : 9 maç 16 gol Uğurcan Çakır (Trabzonspor
) : 7 maç 9 gol Arda Akbulut (Trabzonspor) : 2 maç 5 gol Fabian Farnolle (Y.Malatyaspor) : 7 maç 13 gol Ertaç Özbir
(Y.Malatyaspor) : 2 maç 4 gol Ruud Boffin
(Antalyaspor
) : 8 maç 19 gol Ferhat Kaplan
(Antalyaspor) : 1 maç 1 gol Ramazan Köse
(Kasımpaşa
) 5 maç 8 gol Simone Scuffet (Kasımpaşa) : 4 maç 12 gol Volkan Demirel
(Fenerbahçe
) : 8 maç 12 gol Harun Ertekin (Fenerbahçe) : 1 maç 1 gol Muhammed Şengezer (Bursa
) : 6 maç 9 gol Okan Koçuk
(Bursaspor
) : 3 maç 5 gol Fatih Öztürk
(Akhisarspor) : 5 maç 11 gol Milan Lukac
(Akhisarspor) : 4 maç 7 gol
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Mert Günok, Güncel
Kaynak: İHA