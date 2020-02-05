Haberler » Güncel » Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı - Haber

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

05.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:30Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
7 Şubat Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
8 Şubat Cumartesi
14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
9 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 16:11:16