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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:10Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M. - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cuma

20: 00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14: 00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya

17: 00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13: 30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16: 00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır

19: 00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık

20: 00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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