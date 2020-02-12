Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M. Başakşehir
- Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.
MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Şubat Cuma
20: 00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi
14: 00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17: 00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar
13: 30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16: 00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19: 00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi
20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
20: 00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
(İHA)