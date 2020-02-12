Haberler » Güncel » Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı - Haber

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

12.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:20Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak M. - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Pazar günü oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - DG Sivasspor karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.
MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Şubat Cuma
20: 00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi
14: 00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17: 00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar
13: 30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16: 00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19: 00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi
20: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
20: 00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12.02.2020 15:40:37