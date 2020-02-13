Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M. Başakşehir
- Beşiktaş
karşılaşması ile başlayacak.
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Sivasspor
, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN
20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
(İHA)