Haberler » Güncel » Süper Lig'de 22. hafta heyecanı - Haber

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı

Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

13.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:30Süper Lig'de 22. hafta heyecanı
Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M. - karşılaşması ile başlayacak.
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider , ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN
20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
(İHA)

Başakşehir, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:14:58