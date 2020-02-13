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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

13.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:06Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Medipol Başakşehir- maçıyla başlayacak.
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

Başakşehir, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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