Süper Lig'de 22'nci haftanın ardından

Trabzonspor 9 sezon sonra lider

Başakşehir kazandı, Sergen'li Beşiktaş ilk yenilgisini yaşadı

Galatasaray seriyi 6 maça çıkardı

Sivas'ın düşüşü sürüyor

Fenerbahçe ve Alanya'ya Ankara sürprizi

Göztepe Palut ile çıkışını sürdürdü

5 dakikada 2 penaltının kaçtığı mücadelede kazanan Gaziantep FK

Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 22'nci hafta dün oynanan 2 karşılaşmanın ardından sona erdi. Demir Grup Sivasspor'u evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen haftayı lider kapatırken, zirve yarışını yakından ilgilendiren diğer maçta Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0'la geçerek galibiyet serisini 6'ya çıkardığı haftada, zirvenin diğer adaylarından Fenerbahçe ise Başkent'te MKE Ankaragücü karşısında 2-1'lik şok bir mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR 9 SEZON SONRA LİDER

Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek koltuğu rakibinden devralan Trabzonspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra 1'inci sıraya yükseldi. Bordo-mavililer son olarak Süper Lig'in 2010-2011 sezonunun 29'uncu haftasında 69 puan ile 2'nci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğe çıkmıştı. Bu sezon geride kalan 22 haftada 1 maçı da eksik olan Trabzonspor 44 puan ile lider durumda.

BAŞAKŞEHİR KAZANDI, SERGEN'Lİ BEŞİKTAŞ İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Süper Lig'de haftanın bir diğer önemli müsabakasında Medipol Başakşehir konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 43'e çıkaran Başakşehir ligde 2'nci sıraya yükseldi. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı 3'üncü maçında ilk yenilgisini yaşadı ve 36 puanda 7'nci sırada kaldı.

GALATASARAY SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Ligin ilk yarısında oynadığı futbol ve topladığı 27 puan ile beklentilerin uzağında kalan Galatasaray ise ligin 2'nci yarısında bambaşka bir görüntü çizmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta sahasında oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesini 1-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 3'üncü sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar söz konusu 6 maçta rakip filelere 18 gol gönderirken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Ligin ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan Galatasaray, yakaladığı galibiyet serisi ile birlikte rakipleri arasındaki puan farkını azalttı ve zirve ile arasındaki puan farkını 2'ye kadar düşürdü.

SİVAS'IN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Süper Lig'in ilk yarısını 37 puan ile en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da 2'nci yarıda işler istenildiği gibi gitmiyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak bu hafta deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 2'nci yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet alırken, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivas, söz konusu 5 karşılaşmada rakip filelere 6 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son galibiyetini 18'inci haftadaki Beşiktaş deplasmanında almıştı.

FENERBAHÇE VE ALANYA'YA ANKARA SÜRPRİZİ

Süper Lig'in iki zirve adayı Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor bu hafta Ankara ekiplerinin sürprizi ile karşılaştı. Fenerbahçe konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alırken, Aytemiz Alanyaspor da evinde bir diğer Ankara ekibi Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler Ankaragücü mağlubiyeti ile zirveden uzaklaşırken son 3 haftadaki 2'nci mağlubiyetini yaşamış oldu. Aytemiz Alanyaspor ise Gençlerbirliği yenilgisi ile ligde 7 maç aradan sonra yenilgi yüzü gördü.

GÖZTEPE PALUT İLE ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Göztepe ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyet ile son haftalardaki çıkışını sürdürdü ve puanını 33'e çıkararak ligde 8'inci sıraya yükseldi. Göztepe'nin bir maç da eksiği bulunuyor. İzmir ekibinin geçtiğimiz hafta sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka, hava muhalefeti nedeniyle rakibinin İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenmişti. İlhan Palut'un Göztepe'si ligdeki son yenilgisini 17'nci haftada deplasmanda 1-0'lık skorla Demir Grup Sivasspor'a karşı almıştı.

5 DAKİKADA 2 PENALTININ KAÇTIĞI MÜCADELEDE KAZANAN GAZİANTEP FK

Dün akşam Gaziantep FK'nın sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleye 5 dakikada kaçan 2 penaltı damga vurdu. Gaziantep temsilcisinin forvet oyuncusu Muhammet Demir takımının 57 ve 61'inci dakikalarda kazandığı 2 penaltı atışından da yararlanamadı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Muhammet Demir'in ilk penaltıyı kaçırması nedeniyle 2'nci penaltıyı onun kullanmamasını istedi. Ancak bir kez daha topun başına geçen Muhammet Demir, 2'nci kez penaltı atışını değerlendiremedi. Kaçan 2'nci penaltı sonrası sinirlenen Sumudica soyunma odasına doğru yönelip ardından geri döndü. Taraftarının tepkisine de maruz kalan Muhammet Demir, karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yerini Twumasi'ye bıraktı.

TOPLU SONUÇLAR

Trabzonspor'un lider olarak tamamladığı Süper Lig'in 22'nci haftasında alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Medipol Başakşehir - Beşiktaş: 1-0

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 1-3

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: 0-1

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0