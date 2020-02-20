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Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Süper Lig'de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

20.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:33Süper Lig'de 23. hafta heyecanı
Süper Lig'de 23. hafta DG ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M.Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 23. haftasının maç programı şöyle:

Yarın

20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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