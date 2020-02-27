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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı

Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

27.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:55Süper Lig'de 24. hafta heyecanı
Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor ile arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 29 Şubat, 1 Mart Pazar ve 2 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bu hafta Karadeniz derbi heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray, Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Lider Medipol Başakşehir de Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi
14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar
13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi
20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan
(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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