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Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

26.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:19Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24'üncü hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük



Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, 28 Şubat, Spor

Kaynak: DHA

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