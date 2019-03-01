Süper Lig'de 25 ve 26. Hafta Fikstürü Açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Spor Toto Süper Lig'in 25 ve 26. hafta programlarını açıkladı. Buna göre 25. haftada Medipol Başakşehir
'in sahasında Fenerbahçe
ile oynayacağı maç 9 Mart Cumartesi gün saat 19.00'da başlayacak. Aynı hafta Beşiktaş
, 10 Mart Pazar günü 19.00'da Atiker Konyaspor
'u ağırlayacak, Galatasaray- Antalyaspor
müsabakası da 11 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 26. haftanın açılış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, 15 Mart Cuma günü 20.30'da Ülker Stadı
'nda DG Sivasspor
ile mücadele edecek. Söz
konusu haftanın önemli maçları arasında yer alan Bursaspor-Galatasaray müsabakası da 17 Mart Pazar günü oynanacak ve maçtaki ilk düdük saat 19.00'da çalacak. Süper Lig'de 25 ve 26. haftalarda oynanacak mücadelelerin programı şöyle:
25. hafta 8 Mart
Cuma 20.30 DG Sivasspor - E.Y. Malatyaspor
9 Mart Cumartesi 13.30 MKE Ankaragücü
- Bursaspor 16.00 Trabzonspor
- Akhisarspor 19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
10 Mart Pazar 13.30 Aytemiz Alanyaspor
- BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor
- İM Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11 Mart Pazartesi 20.00 Galatasaray - Antalyaspor
26. hafta 15 Mart Cuma 20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor
16 Mart Cumartesi 13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa 16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor 19.00 Beşiktaş - Göztepe
17 Mart Pazar 13.30 E.Y. Malatyaspor - MKE Ankaragücü 16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir 16.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Bursaspor - Galatasaray
(İHA)
Fenerbahçe, Güncel
Kaynak: İHA