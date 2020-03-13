Süper Lig'de 26. hafta sessiz başladı
Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.
13.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:16
Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.
Ev sahibi ekip, maç öncesi ısınan sarı-lacivertli futbolcuları kulüp marşlarıyla motive etti.
Ankara'da 22 bin kişi kapasiteli Eryaman Stadı'ndaki maça futbolcular, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" yazılı pankartla çıktı.
Ev sahibi ekip, maç öncesi ısınan sarı-lacivertli futbolcuları kulüp marşlarıyla motive etti.
Ankara'da 22 bin kişi kapasiteli Eryaman Stadı'ndaki maça futbolcular, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale" yazılı pankartla çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor
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