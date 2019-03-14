14 Mart 2019, 12:56
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Süper Lig'de 26. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım

16 Mart Cumartesi

13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar

17 Mart Pazar

13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa - İSTANBUL Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Kaynak: İHA


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