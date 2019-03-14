Süper Lig'de 26. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.<br><br>Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: <br><br>Yarın<br><br>20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım<br><br>16 Mart Cumartesi<br><br>13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır<br><br>16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık<br><br>16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya<br><br>19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük<br><br>19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar<br><br>17 Mart Pazar<br><br>13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya<br><br>16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu<br><br>19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa - İSTANBUL