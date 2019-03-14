Süper Lig'de 26. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: <br><br>Yarın 20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Bülent Yıldırım<br><br>16 Mart Cumartesi 13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır 16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık 16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa: Halis Özkahya 19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük 19.00 Beşiktaş - Göztepe: Serkan Çınar<br><br>17 Mart Pazar 13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya 16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Bursaspor - Galatasaray: Suat Arslanboğa<br><br>(İHA)