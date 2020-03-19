Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor - Spor

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

19.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:22
Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe , Hes Kablo Kayserispor 'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Spor
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Spor
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Spor
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Spor
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Londra’da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye’ye döndü Spor
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Spor
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading