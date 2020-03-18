Menü
Haberler ›› Spor ››Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı - Spor

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

18.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:29
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında; 20, 21 ve 22 Mart'ta oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İşte 27. haftanın hakemleri:

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Spor
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Spor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Spor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Spor
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Spor
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti