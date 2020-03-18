Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
18.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:29
Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında; 20, 21 ve 22 Mart'ta oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İşte 27. haftanın hakemleri:
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında; 20, 21 ve 22 Mart'ta oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İşte 27. haftanın hakemleri:
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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