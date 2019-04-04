04 Nisan 2019, 13:20
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Süper Lig'de 27'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.



Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasında Hüseyin Göçek düdük çalacak. 

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN

20: 30 Trabzonspor - Antalyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK 

CUMARTESİ

16: 00 Demir Grup Sivasspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: KORAY GENÇERLER 

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: HALİL UMUT MELER 

19: 00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU 

13: 30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ZORBAY KÜÇÜK

PAZAR

16: 00 Göztepe - Akhisarspor: BÜLENT YILDIRIM 

16: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: METE KALKAVAN 

19: 00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: SERKAN ÇINAR

PAZARTESİ 

20: 00 Çaykur Rizespor  - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER - İstanbul Hüseyin Göçek, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Kaynak: DHA



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