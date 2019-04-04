Süper Lig'de 27'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu

<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasında Hüseyin Göçek düdük çalacak. <br><br>Haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde: <br><br>YARIN<br><br>20: 30 Trabzonspor - Antalyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK <br><br>CUMARTESİ<br><br>16: 00 Demir Grup Sivasspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: KORAY GENÇERLER <br><br>16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: HALİL UMUT MELER <br><br>19: 00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU <br><br>13: 30 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ZORBAY KÜÇÜK<br><br>PAZAR<br><br>16: 00 Göztepe - Akhisarspor: BÜLENT YILDIRIM <br><br>16: 00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: METE KALKAVAN <br><br>19: 00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: SERKAN ÇINAR<br><br>PAZARTESİ <br><br>20: 00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER - İstanbul