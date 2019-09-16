Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu

Süper Lig'in 4. haftası oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu, Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenildi.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar;
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor:0-4
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 3-1
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